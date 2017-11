10.11.2017 14:45

Alice Cooper erweist verstorbenem Drummer Whitey Glan die Ehre

Alice Cooper trauert um seinem "Welcome To My Nightmare"-Tourdrummer Whitey Glan, der am 7. November im Alter von 71 Jahren an Lungenkrebs verstorben ist.



Auf Facebook schrieb Cooper: "Ich habe Whitey Glan für meine 'Welcome To My Nightmare'-Tour gewählt, weil er einfach der beste Schlagzeuger war und nicht wusste, dass er mich unter den Tisch trinken konnte. Er war einfach ein großartiger Typ, jeder, der mit ihm gearbeitet hat, betrachtete ihn als einen seiner besten Freunde. Er war einer der besten Rock-Schlagzeuger, aber meiner Meinung nach war er sehr unterschätzt und zu wenig beachtet - er war sicherlich die Ausgeburt eines Schlagzeugers! Kanada hat jetzt einen Weltklasse-Musiker weniger ... Ruhe in Frieden, Whitey. "







