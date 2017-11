10.11.2017 14:09

Freedom Call: Chris Bay kündigt "Chasing The Sun"-Soloalbum an

Die 'Radio Starlight'-Single liefert im Dezember einen ersten Vorgeschmack auf Chris Bays Soloalbum

FREEDOM CALL-Sänger und Gitarrist Chris Bay wird am 23. Februar sein Soloalbum "Chasing The Sun" veröffentlichen. Das Songmaterial hat der Frontmann bereits Anfang 2017 in seinem eigenen Studio produziert. Die erste Singleauskopplung 'Radio Starlight' wird am 01. Dezember digital erscheinen.

Bay erklärt: "Ich bin ein permantener Songschreiber, der im Studio ständig an Ideen bastelt. Daher haben sich im Laufe der Jahre eine Reihe von Stücken angesammelt, die einerseits nicht zu FREEDOM CALL passen, andererseits aber zu schade sind, um in meinem Archiv zu verstauben."

