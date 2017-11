10.11.2017 16:00

Miss Velvet & The Blue Wolf feiern 'Dare'-Videopremiere

Präsentieren ihr neues Video zu 'Dare': Miss Velvet & The Blue Wolf

MISS VELVET & THE BLUE WOLF feiern bei uns ihre Videopremiere zu 'Dare', einem Song ihres kürzlich am 24.11. erscheinenden Debüt-Albums "Bad Get Some". Die Band selbst beschreibt ihre Musik wie folgt: "Wenn die Siebziger-Jahre-Band CHICAGO und LED ZEPPELIN ein Baby mit Janis Joplin kriegen würden, kämen MISS VELVET & THE BLUE WOLF heraus."

Vorhang auf und viel Spaß mit dem Video!