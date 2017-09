12.09.2017 19:25

Ensiferum: 'King Of Storms'-Track ist online

Bald mit neuem Album auf Tour: Ensiferum

ENSIFERUM stellen mit 'King Of Storms' einen weiteren Song von ihrem neuen Album "Two Paths" vor. Das siebte Studioalbum der Finnen erscheint am 15. September über Metal Blade und wurde erneut von Anssi Kippo produziert. Am morgigen 13. September um 17:00 Uhr streamen die Folk-Metaller live auf ihrer Facebook-Seite ein Unboxing-Video der "Two Paths"-Holzbox-Edition. Schon bald könnt ihr ENSIFERUM mit den neuen Tracks auch live erleben:



26.09.17 Bochum - Zeche

27.09.17 Langen - Stadthalle

29.09.17 Berlin - SO 36

30.09.17 Osnabrück - Hyde Park