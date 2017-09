12.09.2017 16:41

Kiss: Gene Simmons bringt "The Vault"-Boxset zu den Fans nach Hause

Veröffentlicht "The Vault" für finanzkräftige Fans: Gene Simmons

KISS-Bassist/Sänger Gene Simmons hat sich für sein kommendes Boxset "The Vault" etwas ganz besonders Fan-freundliches (?) einfallen lassen: Wer für schlappe 50.000 US-Dollar das "The Home Experience"-Package bucht, bekommt eines der ersten 300 Exemplare der limitierten Box von Gene höchstselbst nach Hause geliefert. Außerdem bleibt der Musiker für einen zweistündigen Plausch gleich da, und der glückliche Käufer hat sogar die ausdrückliche Erlaubnis, bis zu 25 Freunde und Familienmitglieder einzuladen, die von Gene mit Autogrammen, gemeinsamen Fotos und Videos versorgt werden. Außerdem veranstaltet Gene ganz selbstlos eine "Songs & Stories"-Playback-Session und eine Frage-und-Antwort-Runde mit den Anwesenden. Ein "The Vault"-Pre-Pack gibt's obendrein. Wer nun erste Schritte zur Kreditaufnahme oder Auflösung der Lebensversicherung einleiten möchte, sollte allerdings innehalten: Das "Home Experiance"-Package gibt es nur für Fans mit Wohnsitz in den USA.



Echte Sparfüchse können allerdings für ausgewählte Städte die "Executive Producers Experience" buchen. Kostet nur die Hälfte, allerdings darf hier auch nur ein Gast zugegen sein. Vor dem Erscheinen von "The Vault" kontaktiert Gene den Käufer per Skype zum einstündigen Gespräch und lädt zur Video-Vorschau auf die Songs aus dem Studio. Neben einem der ersten 500 "The Vault"-Exemplare beinhaltet dieses Package auch ein gemeinsames Foto, ein Video und ein Original-Autogramm von Gene Simmons (ein gefälschtes wäre ja auch witzlos).



Alle, die das nötige Kleingeld auch dafür nicht parat haben, bekommen für die Winzigkeit von 2000 US-Dollar die "The Vault Experience" bei der Simmons die Box während seiner Welttournee bei einem Meet & Greet in einer ausgesuchten Location überreicht und dort zusätzlich Fotos mit dem Käufer und einem Gast macht und ein Autogramm springen lässt. Vor dem Erscheinen gibt es auch in der "Sparausgabe" ein Pre-Pack, die Frage-und-Antwort-Runde müssen diese Käufer sich allerdings mit mehreren anderen Fans teilen.



"The Vault" erscheint am 31. Dezember über Rhino und enthält 150 bisher unveröffentlichte Songs, Sammlerstücke und persönliche Objekte aus Genes privaten Archiven. Alle Details der drei verfügbaren "The Vault Experiences" sowie die Möglichkeit der Vorbestellung findet ihr unter www.GeneSimmonsVault.com.