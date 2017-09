12.09.2017 14:47

Annihilator: "For The Demented"-Album erscheint im November

Veröffentlichen ein Album für die Verrückten: Annihilator

ANNIHILATOR liefern am 3. November mit ihrem neuen Album "For The Demented" Nachschub für eure Plattensammlung. Das Cover-Artwork könnt ihr euch bereits heute anschauen. Gerade Fans der Anfangszeiten dürften sich über den aktuellen Sound der Thrasher freuen, wie Sänger/Gitarrist Jeff Waters verrät:



"Bei diesem Album war es für mich an der Zeit zu analysieren, was mir die Fans über die Jahre erzählt haben. Es war auch an der Zeit nachzudenken, warum die frühen ANNIHILATOR-'Thrash-meets-Melodic'-Songs vielen ins Ohr gegangen sind. Natürlich ist es klar, dass ich nicht allein zurückgegangen bin und mich durch die ANNIHILATOR-Historie gewühlt habe. Mein Bassist der letzten Jahre, Rich Hinks, hat mir dabei sehr geholfen. "For The Demented" geht zurück zu den Wurzeln, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe."



Zeitnah zur Albumveröffentlichung gehen ANNIHILATOR auf Tour:



13.11.17 Hannover - Musikzentrum**

14.11.17 Berlin - Astra*

20.11.17 AT-Wien - Arena*

22.11.17 Wiesbaden - Schlachthof*

23.11.17 München - Backstage*

24.11.17 Saarbrücken - Garage*

25.11.17 Stuttgart - LKA Longhorn*

27.11.17 Nürnberg - Löwensaal*

28.11.17 CH-Pratteln - Z7*

02.12.17 CH-Fribourg - Fri-Son*

09.12.17 Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting*



* mit TESTAMENT

** mit DEATH ANGEL