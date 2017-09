12.09.2017 12:35

AC/DC-Fantreffen am 13. und 14. Oktober in Geiselwind

Beim Fantreffen in Geiselwind vereinen sich AC/DC-Anhänger aus aller Herren Länder

Das AC/DC-Fantreffen in geiselwind findet am 13. und 14. Oktober zum siebten Mal statt. Das Treffen ist ein Event von Fans für Fans, an dem sich alles um die australische Kult-Band dreht. Die Tribute-Bands SPELLBOUND (Deutschland) AC/DC TRIBUTE NITE (Italien) und AC/DC UK (England) treten auf. Als Special Guest ist Robert Ellis aus London dabei. Er war in den Siebzigern und Achtzigern Fotograf der Band und für einige Plattencover verantwortlich. Vor 600 bis 800 Fans aus der ganzen Welt wird er aus dem Nähkästchen plaudern.

Hier die Homepage des AC/DC-Treffens mit allen Infos: www.acdc-fantreffen.com

Online-Redaktion Online-Redaktion