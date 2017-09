12.09.2017 12:30

Cryptex: 'Closer' von der "Rain Shelter Session"-EP online

CRYPTEX haben mit 'Closer' den ersten neuen Song ins Netz gestellt seit 2015 das Album "Madeleine" veröffentlicht wurde. In der Zwischenzeit haben sie mit dem SAVATAGE-Cover 'Gutter Ballet' die Wartezeit überbrücken wollen. Wie besagtes Cover wurde auch 'Closer' in den Rain Shelter Studios eingespielt und bei einer dreiteiligen Session gefilmt. Das Stück ist die erste kompositorische Zusammenarbeit von Simon Moskon (Gesang) und André Mertens (Gitarre).



"Der Song ist insofern besonders und praktisch eine Novität, da er von André und mir gemeinsam komponiert, arrangiert und getextet wurde. Diese Kollaboration funktioniert sehr gut, da wir uns perfekt ergänzen, was die Aufarbeitung von persönlichen Themen angeht. 'Closer' ist ein unmissverständliches und hartes Statement, welches sehr tief blicken und erahnen lässt, was sich hier derzeit im Entstehungsprozess befindet", sagt Moskon über das neue Werk. Am 8. Oktober wird die komplette "Rain Shelter Session" als digitale EP veröffentlicht.

CRYPTEX auf "Anthems Of Glory"-Tour:

08.10.17 Hannover - Subkultur

10.10.17 Bremen - Meisenfrei

20.10.17 Mannheim - 7er Club

21.10.17 Mainz - Alexander The Great

24.11.17 Hamburg - Marias Ballroom

25.11.17 Braunschweig - Barnaby's

02.12.17 Kassel - Fiasko

08.12.17 Fürth - Kofferfabrik

09.12.17 Bamberg - Live Club

10.12.17 Augsburg, Spectrum

Online-Redaktion Online-Redaktion