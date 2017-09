12.09.2017 12:09

Faith No More: Mike Patton spricht über "längere Pause"

Mike Patton kann noch keine Versprechungen machen

FAITH NO MOREs Sänger Mike Patton hat keine allzu guten Nachrichten für dieFans der Band. In einem Interview mit "Full Metal Jackie" verriet er: "Nein, ich würde es mit euch teilen [wenn es etwas Neues gibt] aber ich weiß von nichts. Also, wir machen eine Art längere Pause und falls irgendwas passieren sollte, dann passiert es organisch und natürlich, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es das wird. Ich glaube, wir haben zu viel in die Waagschale gelegt, aber wir werden sehen, wer weiß? Ich habe meine Lektion gelernt, nicht immer 'Nein' zu sagen."



Von 1998 bis 2009 legte die Gruppe schon einmal eine langjährige Pause ein. Für Pattons anderes Projekt DEAD CROSS könnte es besser aussehen. Mit ihnen hat Mike neues Material geschrieben, das er aufnehmen und auf Tour spielen könnte. Doch auch hier relativiert der Sänger die Hoffnungen: "Ich weiß nicht, warum wir nicht ein paar weitere Platten rausbringen und touren sollten. Wir werden also sehen. Ich habe gelernt, nicht zu viele Versprechungen im Vorfeld zu machen, also, wer weiß?"



Wir geben Bescheid, wenn es Neues von einer der beiden Bands gibt.

Online-Redaktion Online-Redaktion