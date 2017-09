12.09.2017 11:56

Vimic: "Open Your Omen"-Debütalbum soll noch dieses Jahr kommen

Vimic geben sich mysteriös und verraten noch keine Details zur kommenden Tour

VIMIC sprechen in einem brandneuen Video über die Veröffentlichung ihres Debütalbums "Open Your Omen". Die Band um Ex-SLIPKNOT-Drummer Joey Jordinson wurde 2015 gegründet und ist bereits fleißig am touren.

Frontmann Kalen Chase hat über die noch ausstehende Platte zu sagen: "Das wird definitiv dieses Jahr noch passieren. Wir können noch kein exaktes Datum für unser Album nennen, weil wir immer wieder daran feilen. Wir mussten das Veröffentlichungsdatum verschieben, weil wir momentan unseren Fokus auf das Touren legen, um die Vorfreude zu steigern. Wir haben nun einen Remix hinter uns und können es nicht abwarten, die Scheibe auf den Markt zu bringen. Bezüglich unserer kommenden Tourpläne möchte ich noch nichts Konktetes verraten. Es ist auf jeden Fall eine Menge für dieses und nächstes Jahr geplant."

Hier ist das komplette Interview:

Online-Redaktion Online-Redaktion