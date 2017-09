12.09.2017 11:58

Decapitated wegen Vergewaltigung angeklagt

DECAPITATED wurden von einer Konzertbesucherin in Spokane, Washington nicht nur des Kidnappings bezichtigt - laut "The Spokesman-Review" verklagte die Frau die polnischen Death-Metaller auch wegen Vergewaltigung.



Der Klageschrift zufolge wurden die Frau und ihre Freundin nach dem Konzert am 31. August von der Band in ihren Tourbus auf ein paar Drinks eingeladen, wo Drummer Michal Lysejko einer der Frauen an den Busen gefasst und Frontmann Rafal Piotrowski die Klägerin gegen ihren Willen geküsst haben soll und anfing, ihren Gürtel zu öffnen, worauf sie sich wehrte und in Richtung des Waschraums auswich, "wo sie auf das Waschbecken und den Spiegel blickte. Sie sah in den Spiegel und erkannte aus dem Augenwinkel, wie jedes der Bandmitglieder sie nacheinander vergewaltigte", so die Aussage in der Anklage.



Nachdem die Klägerin im Krankenhaus auf Anzeichen einer Vergewaltigung untersucht wurde, stellte man dort "auffällige blaue Flecken an den Oberarmen fest, als ob man sie beständig festgehalten habe", sowie "kleine Schürfwunden an ihren Fingerknöcheln, die verschorft waren."



Gitarrist Waclaw Kieltyka gab zu Protokoll, dass er Bassist Hubert Wiecek und Rafal Piotrowski mit der Frau beim sexuellen Akt im Bad gesehen habe und erklärte sich zu einem DNA-Test bereit, was Piotwoski und Wiecek ablehnten. Laut Bandanwalt Steve Graham werden DECAPITATED "die Anschuldigen zurückweisen, die gegen sie vorgebracht wurden, und wir sind absolut zuversichtlich, dass diese andere Seite der Geschichte gehört wird."