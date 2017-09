12.09.2017 11:52

Phantom 5: 'Baptised' im Stream

Nannten sich ursprünglich Supremacy: Phantom 5

PHANTOM 5 geben mit 'Baptised' einen dritten Vorgeschmack auf ihre kommende Platte "Play To Win". Den ersten Einblick gewährten die Hardrocker mit 'Crossfire' und dem dazugehörigen Video, danach folgte 'The Change In You'. "Play To Win" kommt am 15. September via Frontiers Music heraus.



PHANTOM 5 sind:

Claus Lessmann - Gesang

Michael Voss – Gitarre, Bass und Backing Vocals

Robert Boebel - Gitarre und Keyboard

Axel Kruse - Schlagzeug und 'Xplosions'

Online-Redaktion Online-Redaktion