11.09.2017 19:58

Marilyn Manson: 'We Know Where You Fucking Live' im Stream

Stellt den Himmel auf den Kopf: Marilyn Manson

Marilyn Manson präsentiert seine neuen Single 'We Know Where You Fucking Live' im Audiostream und will damit schon mal die Vorfreude auf seine kommende Platte "Heaven Upside Down" schüren. Ab dem 6. Oktober findet ihr den Langspieler, der ursprünglich eigentlich den Titel "SAY10" tragen sollte, in den Plattenläden. Einmal mehr arbeitete Manson an der Scheibe mit dem Produzenten und Filmmusik-Komponisten Tyler Bates zusammen, der bereits am Vorgängeralbum "The Pale Emperor" beteiligt war.



Die "Heaven Upside Down"-Tracklist:



01. Revelation #12

02. Tattooed In Reverse

03. We Know Where You Fucking Live

04. Say10

05. Kill4me

06. Saturnalia

07. Je$u$ Cri$i$

08. Blood Honey

09. Heaven Upside Down

10. Threats Of Romance