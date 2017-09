11.09.2017 19:42

Redemption: Tom S. Englund als neuer Sänger bestätigt

Tom S. Englund (r.) ist Redemptions neue Stimme

REDEMPTION haben einen neuen Frontmann in ihren Reihen: EVERGREY-Sänger Tom S. Englund wird zukünftig auch die Stimme der Progressive-Power-Metaller aus Kalifornien sein. Anfang 2018 veröffentlicht die Band ihr neues Album "Long Night's Journey Into Day" über Metal Blade, das von Jacob Hansen produziert wurde. Als Gäste sind bereits die Gitarristen Chris Poland (ex-MEGADETH) und Simone Mularoni (DGM) bestätigt. Gitarrist/Keyboarder Nick van Dyk verkündet die Neuigkeiten in folgenden Worten:



"Wir freuen uns, Tom als neue Stimme von REDEMPTION willkommen heißen zu dürfen. Er hat ein ungeheuer kraftvolles und leidenschaftlich emotionales Timbre, wie es unsere Musik erfordert, und wir sind zuversichtlich, dass das, was wir gemeinsam geschaffen haben, die Leute wegblasen wird."