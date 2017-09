11.09.2017 19:31

Steelheart zeigen 'Lips Of Rain'-Video

Wollten mit "Through Worlds Of Stardust" die Magie zurückbringen: Steelheart

STEELHEART machen euch mit dem neuen Clip zum Song 'Lips Of Rain' neugierig auf ihre kommende Platte "Through Worlds Of Stardust". Sänger Miljenko Matijevic selbst führte bei dem Video Regie, das in Utah und Malibu gefilmt wurde. Am 15. September erscheint "Worlds Of Stardust" über Frontiers Music. Matijevic kommentiert:



"Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich mich darauf freue, dass ihr alle bald dieses neue Album hören könnt. Unser Fokus lag darauf, die Magie in die Musik zurückzubringen, mit Songs die gelebt und geliebt wurden, über die gelacht und mit denen gehadert wurde."



Viel Spaß mit dem neuen Clip!