11.09.2017 18:58

Metallica: Video der 'ManUNkind'-Live-Premiere ist online

Glauben an das Gute im Menschen: Metallica

METALLICA spielten am 10. September in Paris zum ersten Mal ihren Track 'ManUNkind' vor Publikum. Für alle, die bei dieser Premiere nicht dabei sein konnten, gibt es unten einen professionellen Videomitschnitt der Darbietung. Dem Fanclub-Magazin "So What!" erklärte Sänger James Hetfield die Bedeutung des Songs:



"Es ist biblisch, wie im Garten Eden. So nach dem Motto: 'Wow, ihr habt wirklich alles, aber ihr wollt noch mehr?' Man hat alles, und dann wird es einem entrissen. Der Mensch ist ein Sünder und muss dafür kriechen und versuchen, es wieder gut zu machen. Es ist, als stünden wir unter dem Blick einer höheren Macht und müssen immer wieder beweisen, jeden Tag aufs Neue, dass wir nicht böse sind. Letztlich müssen wir Vertrauen in die Menschen haben, statt sie als Sündenböcke zu betrachten. Ja, es gibt einige unfreundliche Menschen da draußen, aber wir müssen daran glauben, dass wir das durchstehen, oder dass sie daraus lernen und irgendwann mehr Teil der Lösung als Teil des Problems sein werden."