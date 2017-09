11.09.2017 18:33

Cripper: 'Mother'-Video veröffentlicht

Veröffentlichen den dritten Song von "Follow Me: Kill": Cripper

CRIPPER haben zu ihrer aktuellen Single 'Mother' auch gleich ein Video gedreht, das ihr euch unten im Player anschauen könnt. Noch mehr neue Songs bringen die Thrasher am 15. September auf ihrem Album "Follow Me: Kill!" in Umlauf. Über 'Mother' lässt die Band verlauten:



"Die Auswahl unserer dritten Single von "‚Follow Me: Kill!" fiel uns sehr leicht. '‚Mother' ist einer der Säulen des Albums und kann auch für sich allein genommen sehr gut stehen. Der Song spricht seine ganz eigene, düstere, schwere Sprache, die wir analog so auch im Video umgesetzt haben. Entstanden ist ein dunkles, sehr persönliches Stück Artwork, das ‚'Mother' visuell fortführt. Im Kontext mit den bereits erschienenen Singles ‚'Pressure' und ‚'Into The Fire' lässt sich auch die atmosphärische Bandbreite von "Follow Me: Kill!" erahnen."



Die "Follow Me: Kill!" Tracklist:



1. Pressure

2. Into The Fire

3. World Coming Down (Digi-Bonustrack)

4. Mother

5. Shoot or Get Shot

6. Bleeding Red

7. Comatose

8. Pretty Young Thing

9. Running High

10. Menetekel