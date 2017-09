11.09.2017 18:19

Moonspell: Erster "1755"-Trailer ist online

Beschreiben auf "1755" ein schreckliches Erdbeben: Moonspell

MOONSPELL haben zu ihrer kommenden Platte "1755" den ersten Trailer veröffentlicht. Mit dem Clip könnt ihr euch die Wartezeit bis zur Veröffentlichung des Albums am 3. November versüßen und schon mal in den Song 'Todos Os Santos' reinhören. Die Konzeptscheibe der Portugiesen dreht sich um ein riesiges Erdbeben in ihrer Heimatstadt Lissabon, das die Gegend im Jahr 1755 vollkommen verwüstete. Dementsprechend wurde "1755" auch komplett auf Portugiesisch eingesungen.



Die "1755"-Tracklist:



1. Em Nome Do Medo

2. 1755

3. In Tremor Dei (mit Gastsänger Paulo Bragança)

4. Desastre

5. Abanão

6. Evento

7. 1 De Novembro

8. Ruínas

9. Todos Os Santos

10. Lanterna Dos Afogados