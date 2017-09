11.09.2017 16:45

Voivod kündigen "Silver Machine"-EP an

Bringen "Silver Machine" in limitierter Stückzahl raus: Voivod

VOIVOD werden am 29. September eine neue EP namens "Silver Machine" auf Vinyl veröffentlichen. Die 7"-Platte ist streng limitiert und enthält neben dem Titeltrack, der im Original von HAWKWIND stammt, auch den Song 'Post Society'. Einmal mehr war Drummer Michel "Away" Langevin für das Cover-Artwork verantwortlich. Über die geplanten Aktivitäten der Kanadier verrät der Schlagzeuger:



"Im Moment nehmen wir Demos auf und schreiben den Abschluss unseres nächsten Albums. Wir freuen uns auch sehr, dieses Jahr wieder nach Europa zu kommen und in einigen Ländern aufzutreten, wo wir noch nie zuvor gespielt haben. Im November, nach der Tour, gehen wir ins RadicArt Studio, um endlich unser neues Songmaterial aufzunehmen."



VOIVOD live:



18.10.17 Wiesbaden - Schlachthof

19.10.17 Ludwigsburg - Rockfabrik

20.10.17 CH-Aarburg - Musigburg

21.10.17 Landshut - Alte Kaserne