11.09.2017 15:59

In Extremo: Michael Rhein spielt Hauptrolle in "Nostradamus - Wanderer der Welten"

Spielt den Wahrsager Nostradamus: Michael Rhein

IN EXTREMO-Sänger Michael Rhein spielt die Hauptrolle des namensgebenden Wahrsagers und Sternendeuters Nostradamus in der Bühnenshow "Nostradamus - Wanderer der Welten". Vom 7. bis zum 9. November wird die Darbietung im Admiralspalast in Berlin siebenmal aufgeführt. Das Tanzensemble ExperiDance rundet das Stück ab. Schaut euch unten einen Trailer an, um erste Eindrücke zu sammeln, oder surft auf der ExperiDance-Homepage vorbei. Tickets für die Show bekommt ihr an dieser Stelle.



Zum Inhalt des Stücks:



Nostradamus geht mit seiner Ehefrau auf eine Welt- und Zeitreise. Er will ihr etwas Gutes tun und gleichzeitig zeigen, dass seine Prophezeiungen wahr geworden sind. Das Paar wird begleitet von einem Lehrling und einem stummen Magier, der ganz offensichtlich mit der Ehefrau flirtet. Sie reisen nach Australien, Indien und Japan. Die Reisegruppe erfährt das spanische Temperament und die gute Laune der Russen. Gemeinsam schauen sie sich ein Fußballspiel in Brasilien an. Die Rundreise behandelt auch verschiedene historische Epochen. In Ägypten sind sie Zeugen der Liebe von Kleopatra und Julius Caesar, in aller Eile verlassen sie Transsylvanien auf der Flucht vor Dracula – und dann swingt Elvis in Las Vegas. Am Ende finden unsere Helden ihr neues Zuhause im Herzen Europas.