11.09.2017 15:33

At The Gates: Jonas Stålhammar als neuer Gitarrist bestätigt

Vollwertiges Mitglied bei At The Gates: Jonas Stålhammar

AT THE GATES haben den Nachfolger des ausgestiegenen Gitarristen Anders Björler bekanntgegeben: Jonas Stålhammar (u.a. THE LURKING FEAR, CRIPPLED BLACK PHOENIX) wird ab sofort bei seinen langjährigen Freunden den Sechssaiter bedienen.



"Jonas Stålhammar ist mit uns schon seit den späten Achtzigern befreundet (Tomas hat damals mit ihm Tapes getauscht!), und unsere Wege haben sich mehrmals gekreuzt. Wir suchten jemanden, der die gleichen Hintergründe hat wie wir, jemanden, der den gleichen Weg gegangen ist, sozusagen. Wir suchten jemanden mit einem tiefen Verständnis dafür, worum es bei AT THE GATES geht, jemanden, der sich kreativ in die Band einbringen kann. Jonas Stålhammar wird vom ersten Tag an ein vollwertiges Bandmitglied sein und auf unserem nächsten Studioalbum spielen, das wir zwischen November 2017 und Januar 2018 aufnehmen werden. Momentan haben wir elf Songs fertig und fühlen uns inspirierter als vielleicht je zuvor. Ihr könnt ein Volldampf-AT THE GATES-Album mit allen typischen Elementen der Band erwarten. Wir freuen uns sehr auf 2018. Es wird ein gutes Jahr für AT THE GATES und für unsere Fans, soviel ist sicher."