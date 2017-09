11.09.2017 09:55

Decapitated wegen Verdacht auf Entführung festgenommen

Wurden in Kalifornien festgenommen: Decapitated

DECAPITATED wurden laut "The Spokesman-Review" am 9. September in Santa Ana, Kalifornien festgenommen, da man die polnischen Extreme-Metaller verdächtigt, am 31. August nach ihrem Konzert eine Frau in Spokane, Washington entführt zu haben. Allem Anschein nach hatte die Frau die Show der Band mit THY ART IS MURDER besucht. Steve Graham, der Anwalt der Band, erklärte jedoch daraufhin, dass DECAPITATED unschuldig seien: "Es gibt dazu eine andere Seite. Wir haben Zeugen, die versichern können, dass die Klägerin aus freiem Willen die Band besuchte und im Guten wieder ging." Da die Musiker fürs Erste in Santa Ana inhaftiert wurden, mussten ihre Folgekonzerte abgesagt werden.