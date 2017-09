08.09.2017 14:04

Vuur: Neues Musikvideo zu 'My Champion – Berlin'

Annecke van Giersbergen rief Ende letzten Jahres ihre neue Band Vuur ins Leben und liefert im Oktober das Debütalbum

VUUR veröffentlichen am 20. Oktober ihr Debütalbum "In This Moment We Are Free - Cities" und präsentieren nun die Single 'My Champion – Berlin'.

Anneke Van Giersbergen hat folgendes über den Song zu sagen: "Es ist der erste Track des Albums und fungiert quasi als Zeremoniemeister. Er ist hart und melodisch und zeigt die technischen Fähigkeiten der Band, doch man kann trotzdem mitsingen. Unser Gitarrist Jord Otto schrieb den Song in Kooperation mit dem Produzenten Joost van den Broek. Dann kümmerte ich mich um die Gesangsmelodie und den Text. Im Song geht es um Berlin nach dem 2. Weltkrieg. Das Musikvideo ist ein Performance-Clip um zu zeigen, dass die Band mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Ich bin stolz auf die Band."

Im November könnt ihr die Truppe als Support von EPICA erleben:

12.11.Berlin - Kesselhaus

13.11 Hamburg - Markthalle

14.11.Köln - Essigfabrik

29.11.München - Backstage

02.12.Pratteln - 27

