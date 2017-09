08.09.2017 13:31

Bison zeigen ihr neues Video zu 'Anti War'

Die kanadischen Bison spielen in ihrem neuen Musikvideo mit den Bildeffekten

BISON zeigen ihren neuen Song 'Anti War' von ihrem aktuellen Album "You Are Not The Ocean You Are The Patient", welches im Juni über Pelagic erschienen ist. Dabei handelt es sich um das fünfte Album der Kanadier und das Erste seit der Trennung von Metal Blade Records im Jahre 2013.

Natur- und Studioaufnahmen wechseln sich im Video mit anderen Einblendungen ab und erwecken ein psychedelisches Bild.

