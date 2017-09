08.09.2017 13:30

Mastodon veröffentlichen Behind-The-Scenes Video zur Aufnahme von 'Toe To Toes'

Auf "Cold Dark Place" verarbeitet Brent Hinds seinen Liebeskummer

MASTODON geben einen exklusiven Einblick in die Aufnahmesessions zum Song 'Toe To Toes', einem sehr persönlichen Stück von Brent Hinds. Der Gitarrist und Sänger verarbeitet nach eigener Aussage mit diesem Song und den drei restlichen Tracks auf der "Cold Dark Place"-EP eine schmerzliche Trennung. Ursprünglich wollte Hinds 'Toe To Toes' solo aufnehmen, entschied sich dann aber doch dazu, es mit seiner Band einzuspielen. Das Video zeigt, dass MASTODON im Studio gerne herumalbern, bei der eigentlichen Arbeit aber den nötigen Ernst zeigen.

In Kürze geht die Band mit RED FANG und RUSSIAN CIRCLES auf Tour:



10.11.17 Berlin - Huxley's Neue Welt (ohne RED FANG)

13.11.17 Wien - Gasometer

14.11.17 Herford - Club X

23.11.17 Leipzig - Haus Auensee

25.11.17 München - Tonhalle

28.11.17 Zürich - Komplex 457

30.11.17 Esch/Alzette - Rockhal

