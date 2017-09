08.09.2017 13:26

Skyclad: Noise-Alben werden als Deluxe-CDs und Vinyl wiederveröffentlicht

Modisch ganz weit vorne: Skyclad Anfang der Neunziger

BMG legen die ersten fünf SKYCLAD-Alben legen neu auf. Die von 1991 bis 1995 bei Noise Records veröffentlichten Werke erscheinen am 27. Oktober als Deluxe-CDs und als farbige Vinyl.

Das Debütalbum "The Wayward Sons Of Mother Earth" erschien 1991. Für das nachfolgende "A Burnt Offering For The Bone Idol" (1992) wurde die Band um die Violistin und Keyboarderin Fritha Jenkins und einen zweiten Gitarristen Dave Pugh ergänzt, um einen etwas Folk-lastigeren Sound zu erzielen, welcher auf dem nachfolgenden "Jonah's Ark" (1993) verfeinert wurde. Das 1994 erschienene "Prince Of The Poverty Line" gilt als Meilenstein im Folk-Metal. Mit "The Silent Whales Of Lunar Sea" tourten Skyclad 1995 als Support für BLACK SABBATH.

1995 endete die Zusammenarbeit mit dem Noise-Label. Seither hat die Band acht weitere Alben aufgenommen.

Online-Redaktion Online-Redaktion