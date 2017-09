08.09.2017 12:56

Cannibal Corpse: Red Before Black"-Cover und Tracklist enthüllt

Die Farbe Rot dominiert das neue Werk von Cannibal Corpse

CANNIBAL CORPSE zeigen erstmals das Cover-Artwork und die Trackliste ihres 14. Studioalbums "Red Before Black", das am 3. November erscheint. "Red Before Black" wurde in den Mana Recording Studios in Saint Petersburg von Erik Rutan (SOILENT GREEN, BELPHEGOR, HATE ETERNAL) produziert. Es ist der Nachfolger von "A Skeletal Domain", das 2012 erschien.



Auch nach 30 Jahren wollen CANNIBAL CORPSE zeigen, wer im Death Metal das Sagen hast. ""Red Before Black" ist so gut ausgeführt wie alles, was wir je gemacht haben, aber dem Album wohnt eine Rohheit inne, die wir lange nicht hatten", beschreibt Bassist Alex Webster den Sound der neuen Platte. Drummer Paul Mazurkiewicz hält es außerdem für das "fokussierteste, spannendste und eingängigste" Album ihrer Karriere.



"Red Before Black" Trackliste:



01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor

Online-Redaktion Online-Redaktion