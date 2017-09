08.09.2017 11:43

Exodus veröffentlichen Gitarrenbuch "Pleasures Of The Frets: The Guitar Anthology"

Kragen Lum hat in "Pleasures Of The Fret" Tabulaturen für zwölf Exodus-Tracks festgehalten

EXODUS veröffentlichen ihr erstes Gitarrenbuch "Pleasures Of The Frets: The Guitar Anthology" am 17. Oktober. Für das Buch hat Tourgitarrist Kragen Lum zwölf Songs in Tabulaturen niedergeschrieben und mit Notizen versehen. Dazu gibt es ein Vorwort von EXODUS-Gitarrist und -Songwriter Gary Holt.

Kragen selbst hat alle Songs nach Gehör erlernt. Teilweise sei es ihm schwer gefallen, die Noten aus den alten Aufnahmen herauszuhören, da die Studiosoli sich von den Livesoli unterschieden und die Soundqualität damals auch nicht die Beste war. Er ist froh, alle EXODUS-Gitarristen kennengelernt zu haben, denn sie haben ihren ganz eigenen Stil und unterschiedliche Zugänge zur Musik.

"Pleasures Of The Frets: The Guitar Anthology" unterscheidet sich insofern von anderen Gitarrenbüchern, dass nicht an Platz gespart wurde. Es wird detailliert jede Gitarrenspur einzeln dargestellt, mit einem Extrateil nur für die Harmonien.

Das Buch erscheint auch in einer Deluxe-Edition mit T-Shirt und Plektrenset. Es ist im Sublevel Records Onlineshop vorbestellba.

Diese Songs sind dabei:

* A Lesson In Violence

* The Ballad Of Leonard And Charles

* Blacklist

* Blood In Blood Out

* Bonded By Blood

* Children Of A Worthless God

* Fabulous Disaster

* Pleasures Of The Flesh

* Scar Spangled Banner

* Strike Of The Beast

* The Toxic Waltz

* War Is My Shepherd

Online-Redaktion Online-Redaktion