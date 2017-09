08.09.2017 12:17

Avenged Sevenfold covern 'As Tears Go By'

Das aktuelle A7X-Album "The Stage" wird beständig durch Singles erweitert

AVENGED SEVENFOLD erweitern ihr aktuelles Album "The Stage" mit einem Cover des Marianne Faithful-Songs 'As Tears Go By' aus dem Jahre 1964, der später von den ROLLING STONES gecovert wurde.

Die Gruppe nimmt sich ein Beispiel an den Pop- und Hip-Hop-Künstlern, die regelmäßig einzelne Songs veröffentlichen und damit sehr erfolgreich sind.

Bisher präsentierten AVENGED SEVENFOLD seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums im Oktober 2016 ihre Version des mexikanischen Folk Songs 'Malagueña Salerosa', ein Cover von MR.BUNGLEs 'Retrovertigo', die Eigenkomposition 'Dose', ein Cover des DEL SHANNON-Hits 'Runaway' von 1961 und ihre Version des BEACH BOYS-Klassikers 'God Only Knows' von 1966.

Online-Redaktion Online-Redaktion