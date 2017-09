08.09.2017 12:40

Metallica: Ernie Ball verlosen Besuch im Hauptquartier der Band

Wer Gitarrensaiten kauft, kann vielelicht Metallica in ihrer Zentrale besuchen

Die METALLICA-Gitarristen James Hetfield und Kirk Hammett verlosen in Kooperation mit ihrem Gitarrensaiten-Endorser Ernie Ball für drei Fans die Möglichkeit die Band in ihrem Hauptquartier in San Rafael, Kalifornien zu besuchen. Zusätzlich können die Gewinner sich ein ESP-Signature-Modell von Hetfield oder Hammett aussuchen und bekommen ein Ernie-Ball-String-Set.

Der Teilnahmecode für die "Hetfield & Hammett Experience"-Aktion findet sich in den Ernie-Ball-Strings-Verpackungen. Unter ernieball.com/metallica kann der Code bis zum 31. Oktober eingegeben werden.

James Hetfield schwärmt von der Idee zu der Verlosung: "Das ist eine ziemlich coole Möglichkeit, in den Kreativbereich von METALLICA zu gelangen und zu sehen, was es ist, warum es existiert und was da drin ist, das uns inspiriert. Für mich als Fan anderer Bands wäre es ziemlich toll, dort aufzutauchen, wo Phil Lynott (THIN LIZZY) schreibt. Das wird ein ganz besonderer Moment für denjenigen, der ins Hauptquartier kommt."

