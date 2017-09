08.09.2017 15:00

Slomind feiern 'Metamorphoseon'-Videopremiere

Überschreiten auf "Metamorphoseon" Genregrenzen: Slomind

SLOMIND zeigen bei uns erstmals das neue Video zum Titeltrack ihres kommenden Albums "Metamorphoseon". Maurice Buttermann führte bei dem Clip Regie, der unten im Player für euch bereitsteht. Am 13. Oktober erscheint "Metamoprhoseon" über Sonic Attack/SPV. Die Düsseldorfer verbinden in ihrer Musik Stoner-Rock und Heavy-Fuzz-Rock, überschreiten aber auch die Grenzen zu Doom und Hardcore und lassen sich keine Grenzen aufdiktieren. Schaut auf SLOMINDs Bandcamp-Profil und auf ihrer Facebook-Seite vorbei, wenn ihr mehr über die Jungs erfahren wollt.



Die "Metamorphoseon"-Tracklist:



01. Metamorphoseon

02. Soulstripper

03. Drag The CHain

04. The Wave

05. Riot

06. Relentless

07. Drifter

08. Mother

09. Soulstripper (Single Cut)

10. Relentless (Single Cut)

SLOMIND sind:

Patrick Pagliaro – Gesang

Torsten Svejda – Gitarre

Tobias Habel - Bass

Holger Bloempott - Drums





Vorhang auf und Film ab für 'Metamorphoseon'!