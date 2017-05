12.05.2017 15:36

Accept: "The Rise Of Chaos"-Cover-Artwork enthüllt

Soll zum Nachdenken anregen: das "The Rise Of Chaos"-Cover-Artwork

ACCEPT präsentieren heute das Cover-Artwork zu ihrem kommenden Album "The Rise Of Chaos", das am 4. August via Nuclear Blast erscheint. Gitarrist Wolf Hoffmann über das Kunstwerk von Gyula Havancsák:



"Den Titel "The Rise Of Chaos" hatten wir schon eine Weile im Sinn; er beschreibt einen Zustand der langsam die Welt umschlingt. Mit dem Stage-Set unserer vergangen Europa-Tournee, haben wir bereits versucht, die unsichtbare und sichtbare Zerstörung – die immer deutlicher zu spüren ist - aufzuzeigen. Unsere Cover-Artworks waren bis dahin ja immer sehr klar und fokussiert auf eine Aussage. Diesmal dachten wir, es könnte interessant sein, wenn ACCEPT ein Stimmungsbild zeigt, worauf es viele versteckte Details zu sehen gibt und es dennoch eine klare, zum Nachdenken anregende Aussage gibt."