12.05.2017 15:01

Raveneye: Akustik-Show im Saturn München bestätigt

RAVENEYE sind gerade mit KISS auf Tour und nutzen die Gelegenheit, am 18. Mai zwischen 13:00 und 14:00 Uhr mit einer Akustik-Show im Saturn München Theresienhöhe (Schwanthalerstraße 115) aufzutreten. Beim Gig der UK-Hardrocker werden außerdem Tickets für das KISS-Konzert in der Olympiahalle verlost, also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr in der Nähe seid! Auch bei Rock am Ring und Rock im Park könnt ihr das Trio live erleben.



KISS & RAVENEYE auf Tour:



12.05.17 Dortmund - Westfalenhalle

13.05.17 Stuttgart - Schleyerhalle

18.05.17 München - Olympiahalle

21.05.17 AT-Wien - Stadthalle

23.05.17 Frankfurt - Festhalle