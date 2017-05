12.05.2017 14:45

Nad Sylvan: Video zu 'When The Music Dies' veröffentlicht

Das neue Album von Sylvan: "The Bride Said No"

Nad Sylvan hat mit der Video-Single 'When The Music Dies' einen neuen Track seines kommenden Albums "The Bride Said No" ausgekoppelt, das am 26. Mai über InsideOut Music erscheint. Sylvan selbst über seine Single: "Ein Tribut einer geflügelten Kreatur an all unsere Großen, die wir letztes Jahr verloren haben."

Bereits letzten Monat wurde mit 'The Quartermaster' ein Track des neuen Albums veröffentlicht – seht beide Videos hier im Stream: