12.05.2017 14:33

The Lurking Fear: 'Winged Death'-Single veröffentlicht

"Winged Death" markiert die erste Veröffentlichung von The Lurking Fear

Die Death-Metaller THE LURKING FEAR haben mit 'Winged Death' die erste Single ihres kommenden Debütalbums in der EP-Version veröffentlicht, die ihr unten im Stream hören könnt. Das Album trägt den Titel "Out Of The Voiceless Grave" und erscheint am 11. August über Century Media Records. "Wir sind dabei, im Studio zusammen zu packen und haben gerade den Mixing-Prozess für die elf Tracks begonnen, die wir aufgenommen haben. Es klingt böse und rau, genau wie wir es wollen", so die Band.

