12.05.2017 13:52

Pentagram: Bobby Liebling wegen Angriff auf ein Familienmitglied in Haft?

Werden ohne ihren inhaftierten Frontmann Bobby Liebling (2. v. r.) touren: Pentagram

PENTAGRAM hatten kürzlich angekündigt, ihre anstehende Europatour ohne Sänger Bobby Liebling zu bestreiten. Am 19. April war Liebling in eine Strafanstalt in Maryland eingewiesen worden, jetzt scheint der Grund dieser Maßnahme enthüllt: Laut eines anonymen Tipps wurde der PENTAGRAM-Frontmann angeblich aufgrund "körperlicher Misshandlung an einem wehrlosen Familienmitglied in vier Fällen an nur einem Tag" inhaftiert. Hinweise wie Facebook-Posts anderer Musiker lassen vermuten, dass mit dem erwähnten Familienmitglied Lieblings über 80 Jahre alte Mutter Diane Liebling gemeint sein könnte.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Bobby Liebling sich abfällig gegenüber Frauen verhalten würde. Im letzten Sommer hatten die Supportbands WAX IDOLS und KING WOMAN ihre gemeinsame Tour mit PENTAGRAM abgebrochen, nachdem sie der Frontmann durch "unangebrachte Bemerkungen und Vergewaltigungswitze" provoziert hätte.

