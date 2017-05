12.05.2017 14:17

Malevolence: 'Wasted Breath'-Video ist online

Demnächst wieder auf Tour: Malevolence

MALEVOLENCE starten mit ihrem neuen Clip zu 'Wasted Breath' ins Wochenende. Die Nummer stammt vom kommenden Album "Self Supremacy", das ihr euch ab dem 19. Mai zulegen könnt. Frontmann Alex Taylor hat zum Video eine kleine Botschaft für euch:



"Wir haben unseren Kameramann Simon zu unserer "Taste Of Anarchy"-Tour mitgenommen, um in einem kleinen Clip einzufangen, wie es ist, mit MALEVOLENCE auf Tour zu sein. Wir sind nicht gerade eine Band, die den ganzen Tag im Bus sitzt und dann die Show spielt, wir holen alles aus den Möglichkeiten heraus, die sich uns bieten. Wir finden, das hat Simon ziemlich gut eingefangen!"



Als Gastsänger ist bei 'Wasted Breath' THE MERCILESS CONCEPT-Frontmann Kevin Muller zu hören. Viel Spaß mit dem Video!