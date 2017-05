12.05.2017 14:16

David Bowie: Neuauflagen von "Ziggy Stardust" und "Hunky Dory"

Seine Scheiben werden neu aufgelegt: David Bowie

Die beiden DAVID BOWIE-Alben "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" und "Hunky Dory" sollen am 16. Juni auf limitiertem, goldenem Vinyl neu aufgelegt werden, wie Parlophone bekannt gaben – 45 Jahre nach dem ersten Erscheinen von "Ziggy Stardust.." im Jahr 1972. Auch das Livealbum "Cracked Actor - Live Los Angeles '74" soll in diesem Zuge eine Neuauflage erfahren, allerdings nur auf CD und digital.