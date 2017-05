12.05.2017 13:37

Miss May I: Video zu 'Shadows Inside' veröffentlicht

Haben eine weitere Single ausgekoppelt: Miss May I

MISS MAY I haben mit 'Shadows Inside' ein Video zum Titeltrack ihres kommenden Albums veröffentlicht, das am 2. Juni über SharpTone Records erscheint. Mit 'Lost In The Grey' wurde bereits vergangenen Monat eine Single inklusive Video ausgekoppelt – seht beide unten im Stream!



"Shadows Inside" wurde von Drew Folk (MOTIONLESS IN WHITE, EMMURE, CROWN THE EMPIRE) und Nick Sampson (ASKING ALEXANDRIA, BORN OF OSIRIS) co-produziert. Gemixt wurde es von Andrew Wade (A DAY TO REMEMBER, THE WORD ALIVE, NECK DEEP).











