11.05.2017 19:00

Possessed: Neues Album kommt 2018

Bereiten ihr erstes Album seit 31 Jahren vor: Possessed

POSSESSED haben einen Plattenvertrag bei Nuclear Blast unterzeichnet und werden im kommenden Lahr ihren neuen, noch namenlosen Langspieler in Umlauf bringen - das erste POSSESSED-Album seit 31 Jahren! Jeff Becerra, Frontmann und Gründungsmitglied der Extreme-Metaller aus San Francisco, kommentiert die guten Nachrichten:



"POSSESSED sind hocherfreut und fühlen sich geehrt, ihren Eintritt in die Nuclear-Blast-Familie bekanntgeben zu können. Derzeit arbeiten wir hart an neuem Material für unser kommendes, erstes Studioalbum bei Nuclear Blast. Es hat alles lange auf sich warten lassen, das ist eine enorm spannende Zeit für uns."



POSSESSED sind:



Jeff Becerra - Gesang

Daniel Gonzalez - Gitarre

Emilio Marquez - Schlagzeug

Robert Cardenas - Bass

Claudeous Creamer - Gitarre