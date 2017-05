11.05.2017 16:39

Buckcherry: Josh Todd und Stevie D gründen Josh Todd & The Conflict

Bringen ihr Debüt im Herbst auf den Markt: Josh Todd & The Conflict

Die BUCKCHERRY-Mitglieder Josh Todd (v.) und Stevie D (g.) haben eine neue Band namens JOSH TODD & THE CONFLICT ins Leben gerufen. Ihr Debütalbum "Year Of The Tiger" wird voraussichtlich im Herbst bei Century Media erscheinen. Josh verrät über seine neue Combo:



"Das THE CONFLICT-Zeug ist heavy, melodisch und ehrlich, mit einer Menge Risiko, und das sind die Platten, die das Beste in mir zum Vorschein bringen. Stevie D und ich schrieben alle Songs. Er produzierte die Platte auch mit Eric Kretz (von den STONE TEMPLE PILOTS), und wir hatten sehr viel Spaß bei der Arbeit."



JOSH TODD & THE CONFLICT sind:



Josh Todd - Gesang

Stevie D - Gitarre/Backing Vocals

Sean Winchester - Drums

Greg Cash - Bass