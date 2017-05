11.05.2017 16:26

Avatarium: Vierter "Hurricanes And Halos"-Trailer ist online

Freuen sich auf die Albumveröffentlichung: Avatarium

AVATARIUM haben den vierten und letzten Trailer zu ihrer kommenden Platte "Hurricanes And Halos" veröffentlicht. Heute reden Frontfrau Jennie-Ann Smith und Gitarrist Marcus Jidell über das Grundgefühl ihrer Musik und lassen euch außerdem in einige neue Riffs der Scheibe hineinhören.



Am 26. Mai erscheint "Hurricanes And Halos" über Nuclear Blast. Bis dahin viel Spaß mit dem Trailer!