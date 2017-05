11.05.2017 16:19

Dimmu Borgir: "Forces Of The Northern Night" stürmt die DVD-Charts

DIMMU BORGIR ist mit ihrer Live-DVD/Blu-ray "Forces Of The Northern Night" in vier europäischen Ländern der Sprung auf den ersten Platz der DVD-Charts gelungen: In Deutschland, Österreich, Finnland und Schweden stehen die Norweger an der Spitze. Darüber hinaus regnete es viele weitere Platzierungen weltweit:



Schweiz DVD #2

Frankreich DVD #4

Australien DVD #6

USA Hard Music #11

UK DVD #12

Niederlande DVD #13

Spanien DVD #13

Deutschland #17

UK Rock Top 40 #21



"Es fühlt sich grandios an, das Release endlich veröffentlicht zu haben und zu wissen, dass unsere Fans uns immer noch so sehr unterstützen, wie damals! Dies ist der Beweis!", freut sich Gitarrist Silenoz. Herzlichen Glückwunsch!