11.05.2017 15:16

Suicidal Tendencies: Videos vom TV-Auftritt bei "The Noite" ist online

Spielten im brasilianischen TV: Suicidal Tendencies

SUCIDAL TENDENCIES traten am 28. April in der brasilianischen TV-Sendung "The Noite" für ein Interview und eine Live-Performance auf - Videomitschnitte könnt ihr euch im Anschluss anschauen.



Ihr aktuelles Album "World Gone Mad" nahm die Band mit keinem Geringeren als Schlagzeuger Dave Lombardo (ex-SLAYER) auf. Laut Frontmann Mike Muir könnte die Scheibe auch die letzte der Combo gewesen sein: "Man weiß nie, was passiert. Wenn dies das letzte Kapitel ist, dann ist das toll. Wenn du liebst, was du tust, dann willst du damit auch weitermachen, aber auch ich habe drei kleine Kinder. Und wir alle haben noch andere Dinge am Start."