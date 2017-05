11.05.2017 15:15

Bloodrocuted: "For The Dead Travel Fast"-Album komplett im Stream

Feiern morgen Album-Veröffentlichung: Bloodrocuted

BLOODROCUTED bringen morgen, am 12. Mai, ihr neues Album "For The Dead Travel Fast" in die Plattenläden. Bei uns stellen die Jungs aus Belgien ihre Scheibe aber heute schon in voller Länge vor - hört euch unten den Stream an! Fans von ANTHRAX, SLAYER, SUICIDAL ANGELS, ENTOMBED und Thrash Metal im Allgemeinen sollten unbedingt mal reinhören und BLOODROCUTED auf ihrer Facebook-Seite besuchen.



BLOODROCUTED sind:



Daan Swinnen: Vocals/Bass

Jason Bond: Gitarre/Backing Vocals

Dennis Wyffels: Gitarre/Backing Vocals

Ben Van Peteghem: Drums



Viel Spaß mit "For The Dead Travel Fast"!