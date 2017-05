11.05.2017 14:27

Dawn Of Disease: "Ascension Gate"-Album kommt im August

Das Cover des neuen Dawn-Of-Disease-Albums "Ascension Gate"

Die Death-Metaller DAWN OF DISEASE haben die ersten Details ihres kommenden Albums veröffentlicht. Es soll "Ascension Gate" heißen und am 11. August über Napalm Records erscheinen.



Seht hier die Tracklist des vierten Albums der Osnabrücker:



01. Passage

02. Perimortal

03. Leprous Thoughts

04. Beneath The Waters

05. Ascension Gate

06. Akephalos

07. Fleshless Journey

08. The Growing Emptiness

09. Lucid

10. Mundus Inversus

Online-Redaktion Online-Redaktion