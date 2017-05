11.05.2017 14:40

Delain: Gemeinsamer Auftritt mit Fear Factorys Burton C. Bell

Bekamen auf der Bühne gesangliche Unterstützung aus dem Hause Fear Factory: Delain

Bei einem Konzert im legendären Whiskey A Go Go-Club in West Hollywood hat FEAR FACTORY-Frontmann Burton C. Bell die dänischen Symphonic Metaller DELAIN zu 'Where Is The Blood' stimmlich auf der Bühne unterstützt. Bell und die Band machen damit nicht zum ersten Mal gemeinsame Sache. Bereits auf DELAINs dritten Studioalbum "We Are The Others" aus dem Jahr 2012 ist der FEAR FACTORY-Fronter bei 'Where Is The Blood' im Duett mit Charlotte Wessels zu hören. Sie hatten sich auf dem Wacken Open Air 2010 kennengelernt. DELAIN sind derzeit auf einer gemeinsamen Tour mit HAMMERFALL in Nordamerika unterwegs.

Seht das Video des gemeinsamen Auftritts hier:

