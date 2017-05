11.05.2017 16:00

Ulsect: Komplette "Ulsect"-Scheibe bei uns im Stream

Streamen bei uns ihr brandneues Album: Ulsect

ULSECT veröffentlichen morgen, am 12. Mai, ihr neues Album "Ulsect" über Season Of Mist. Bereits heute könnt ihr den Langspieler bei uns ins voller Länge streamen und bei Gefallen an dieser Stelle ordern. Das Death-Metal-Geschwader aus den Niederlanden vereint in seinen Reihen ex-TEXTURES-Bassist Dennis Aarts und die beiden DODECAHEDRON-Mitglieder Joris Bonis (g.) und Jasper Barendregt (dr.). "Ulsect" wurde von Bonis und der Band im Sonis Studio produziert und aufgenommen, auch Mix und Mastering nahm Bonis auf seine Kappe. Schaut bei Facebook vorbei, um weitere Details über die Jungs aus Tilburg zu erfahren.



Die Band sendet euch folgende Botschaft zum neuen Album:



"Es fühlt sich toll an, unser neues Album komplett enthüllen zu können! Ein riesiger Dank an alle, die uns auf dem Weg zu diesen Meilenstein begleitet haben. Hiermit laden wir euch ein, unser Debüt in voller Länge zu erkunden."



Die "Ulsect"-Tracklist:



1. Fall to Depravity (06:45)

2. Our Trivial Toil (07:59)

3. Diminish (05:52)

4. Moirae (02:20)

5. Unveil (04:23)

6. An Augury (03:59)

7. The Endling (04:43)

8. Maunder (06:32)



ULSECT sind:



Dennis Maas - Vocals

Arno Frericks - Gitarre

Joris Bonis - Gitarre

Dennis Aarts - Bass

Jasper Barendregt - Drums



Viel Spaß mit dem Stream!