10.05.2017 19:33

Wednesday 13: Vierter "Condolences"-Trailer ist online

Stehen auf Horrorfilme: Wednesday 13

WEDNESDAY 13s neues Album "Condolences", das am 2. Juni via Nuclear Blast erscheint, wurde nicht unwesentlich vom 1990 erschienenen Horrorfilm "Shock 'Em Dead" inspiriert, wie euch Frontmann Wednesday 13 im untenstehenden Trailer verrät. Außerdem spricht der Musiker im Clip über seine Lieblingsschauspielerin und einiges mehr - schaut euch den Trailer einfach selbst an.

Viel Spaß!