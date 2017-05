10.05.2017 19:09

Municipal Waste: Zweiter "Slime And Punishment"-Trailer veröffentlicht

Erklären, wie "Slime And Punishment" zu seinem Namen kam: Municipal Waste

MUNICIPAL WASTE präsentieren heute den zweiten Trailer zu ihrem kommenden Langspieler mit dem klangvollen Namen "Slime And Punishment". Die sechste Scheibe der Band kommt am 23. Juni via Nuclear Blast in die Läden. Im untenstehenden Clip verraten euch Tony Foresta (v.) und Ryan Waste (g.), wie der Titel der Platte entstanden ist.



Viel Spaß mit dem Video!